Fs, Mazzoncini: estendere segnalamento Ertms a Corridoi Ten-T

Roma, 26 mar. - Il sistema European Rail Traffic Management System (Ertms) sia un unico standard tecnologico per i Corridoi ferroviari TEN-T. Questa è la soluzione ideale proposta dall`Union internationale des chemins de fer (Uic) per renderli interoperabili e percorribili, senza soluzione di continuità, dai treni delle Imprese ferroviarie operative in tutti i Paesi comunitari.

"L`Unione Europea investirà 500 miliardi per realizzare nuove infrastrutture ferroviarie nel vecchio Continente ed è importante che siano previste risorse anche per l`Ertms. Un sistema di segnalamento innovativo e di eccellenza, che ha dato importanti risultati in termini di sicurezza e di affidabilità nel sistema Alta Velocità/Alta Capacità italiano dove è operativo dal dicembre 2005 - ha sottolineato Renato Mazzoncini, ad e dg di Fs -. Il Corridoio Reno-Alpi può essere il progetto pilota per estendere questo sistema tecnologico su tutti i Corridoi europei. In ambito nazionale il nostro obiettivo è quello di potenziare le linee ferroviarie dei nodi urbani e metropolitani con l`evoluzione tecnologica ERTMS HD, sistema che ci permetterà di incrementare la capacità di traffico per i servizi pendolari".