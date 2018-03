Eurozona, Istat-Ifo-Kof: Pil I e II trim +0,6%; III trim +0,5% -2

Roma, 26 mar. - Queste previsioni sono basate su stime costruite con basi metodologiche comuni ai tre istituti e usano come modelli di serie storiche gli indicatori ausiliari presi dalle inchieste rilevate dai singoli istituti, da Eurostat e dalla Commissione Europea.

Il contesto in cui le stime di Istat-Ifo-Kof si inseriscono che una crescita dell'attività economica globale che rimane vivace e diffusa tra i paesi, si legge, sostenuta da una marcata espansione del commercio mondiale. Nel 2017 secondo i dati Ocse, il Pil dei paesi G20 è aumentato del 3,8% (+3,2% nel 2016). Le prospettive di crescita restano positive per le economie avanzate e sono migliorate anche per alcune delle economie emergenti, compresa la Cina.