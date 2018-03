Sace con Unicredit a sostegno dell'export di Clax in Georgia

Roma, 26 mar. - Sace, del gruppo Cdp e Unicredit hanno garantito l`esportazione da parte di Clax Italia due cilindri in metacrilato per la realizzazione di un grande acquario del valore di 2 milioni di euro, destinati ad uno degli hotel più importanti di Tbilisi.

L`azienda, specializzata nella produzione di blocchi acrilici per acquari, annovera tra le sue opere la realizzazione di importanti strutture nel mondo come il Museo delle scienze di Miami, l`acquario di Busan in Corea del Sud, l`acquario Poema del Mar a Las Palmas, The Two Ocean Aquarium a Città del Capo, The Tisch Family a Gerusalemme, Nausicaa in Francia e molti altri ancora. E con questa operazione ha potuto cogliere le opportunità offerte dal mercato georgiano.