Russia, fiamme nel centro commerciale: almeno 64 morti a Kemerovo -3

Roma, 26 mar. -

Testimoni oculari, sopravvissuti al disastro, hanno raccontato di non aver sentito suonare l'allarme antincendio, di non aver ricevuto alcuna indicazione finché il fumo e le fiamme hanno fatto capire la gravità di quanto stava accadendo. "Non c'è stato alcun annuncio e la gente ha preso a correre verso le uscite, si sentiva un odore di bruciato e abbiamo capito che non si trattava di un'esercitazione", ha raccontato una donna alla tv Rossia 24.

Le prime indiscrezioni dalle indagini sembrano confermare che le fiamme sono partite da una sala cinematografica.

