Russia, fiamme nel centro commerciale: almeno 64 morti a Kemerovo -2

Roma, 26 mar. -

Scoppiato ieri verso le 12 ora italiana, l'incendio è stato domato verso le 18.30: i danni sono stati stimati ad oltre tre miliardi di rubli (oltre 42,5 milioni di euro). E mentre cominciano a circolare ipotesi su cosa abbia potuto sprigionare le prime fiamme - qualcuno ha riferito di un bambino che giocava con un accendino in una delle tre sala cinematografiche- le polemiche si concentrano sull'unica evidenza: "La causa è la negligenza, le norme esistono e sono fissate, ma il mondo in cui noi le seguiamo è la causa catastrofica di tutto il male a cui oggi assistiamo", ha dichiarato la delegata del Cremlino per i diritti dell'infanzia, Anna Kuznetsova. "Tali centri commerciali esistono praticamente in tutte le regioni. Questa tragedia deve servire da segnale urgente per una verifica della loro sicurezza".(Segue)