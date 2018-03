Linkem sigla contratto per ingresso in Go internet -2

Roma, 26 mar. - Nell'ambito del contratto di investimento, Linkem si è irrevocabilmente impegnata, al verificarsi delle condizioni dedotte nel Contratto di Investimento, a sottoscrivere un aumento di capitale di GO internet, con esclusione del diritto di opzione entro il 15 giugno 2018, per un controvalore complessivo massimo pari di circa 4 milioni e al prezzo massimo di 1,4 euro per azione tale da consentire a Linkem di detenere, all'esito dell'integrale sottoscrizione di tale aumento di capitale, una quota non superiore al 21,23% del capitale sociale di GO internet.