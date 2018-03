Arabia Saudita: intercettati 7 missili lanciati da insorti yemeniti

Roma, 26 mar. - L'Arabia saudita ha annunciato che le sue difese aeree hanno intercettato oggi 7 missili balistici lanciati dai ribelli yemeniti Houthi su quattro città del regno, compresa la capitale Riad dove le "schegge di un missile abbattuto" hanno ucciso una persona. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Spa. In precedenza gli insorti yemeniti Houthi avevano dichiarato che le loro forze hanno lanciato "numerosi" missili in occasione del terzo anniversario della campagna militare lanciata nel marzo del 2018 da una coalizione aerea panaraba guidata dall'Arabia Saudita.

"Tre missili erano diretti sulla capitale Riad, uno su Khamis Msheet (sud-ovest), uno su Nijran (Sud) e due a Jazan; tutti sono stati lanciati in modo casuale ed impreciso per colpire zone abitate da civili", ha detto il portavoce della Coalizione a guida saudita il colonnello Turky al Malki come ha riportato l'agenzia Spa..

"Tutti i missili sono stati intercettati e distrutti dalla difesa aerea", ha detto il portavoce aggiungendo che "la dispersione delle schegge su alcune zone abitate a Riad ha ucciso un residente nel regno della comunità egiziana e causato danni materiali".