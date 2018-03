Assogestioni: a febbraio raccolta netta negativa per 883 mln

Roma, 26 mar. - A febbraio raccolta netta negativa per il risparmio gestito secondo i dati diffusi da Assogestioni. Il sistema registra deflussi per 883 milioni di euro nel mese in esame. Pesano i riscatti sui fondi monetari (-4 miliardi). Da inizio anno la raccolta è positiva per +9mld di euro.

Tra i fondi aperti, a febbraio quelli di lungo termine registrano una raccolta netta positiva per +2,2mld di euro. Nel mese gli investitori hanno indirizzato le proprie preferenze sui prodotti flessibili (+2,7mld) e su quelli bilanciati (+1,3mld). Il patrimonio gestito ammonta a 2.083mld di euro. Il 51% è investito nelle gestioni collettive (1.061mld di euro) mentre il 49% è impiegato nelle gestioni di portafoglio (1.022mld).