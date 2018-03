Frizzi,Napolitano:mi aveva raccontato di sè,sono molto addolorato

Roma, 26 mar. - "La repentina scomparsa di Fabrizio Frizzi mi colpisce e addolora profondamente. Un uomo ancora giovane e validissimo, che mi aveva raccontato la sua angoscia, quando fu colpito da un primo serio attacco neurologico, per l'ombra che era venuta a cadere sul rapporto affettuosissimo con la sua compagna e con la loro ancor piccola bambina". E' quanto scrive il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano in un messaggio per la scomparsa dell'artista.

"Un grande professionista della comunicazione televisiva, che aveva partecipato nel modo più felice e brillante anche a importanti iniziative della Presidenza della Repubblica durante gli anni del mio mandato - aggiunge -. Un conduttore solare e vivace della popolare trasmissione a lui affidata, che ce lo aveva fatto apparire rinato dopo il serio colpo già subito. E' perciò davvero come non mai sincera e commossa la mia partecipazione al terribile dolore della compagna, della figlia, dei famigliari e di tutto il mondo dello spettacolo".