Brunetta: Cottarelli al governo? No, io meglio di lui

Roma, 26 mar. - "No, no e no. Abbiamo avuto fin troppi premier e ministri esterni. E lo dico da tecnico perché io faccio il professore universitario più e meglio di Cottarelli. Questo paese ha il diritto di vedere svolta la sua volontà democratica. Abbiamo già avuto Monti e gli uomini del Presidente. Ha vinto il centrodestra e deve governare il centrodestra. Deve essere una decisione della politica di chi è stato eletto dal popolo". Così Renato Brunetta ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch'io (Rai Radio1) parlando della possibilità di avere un premier esterno come l'economista Carlo Cottarelli già commissario alla spending review.