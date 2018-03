Commercio estero, Coldiretti: Made in Italy in Usa -0,7% nel 2018

Roma, 26 mar. - Nel primo bimestre del 2018 si registra una brusca inversione di tendenza delle esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno segnare un calo dello 0,7%. E` quanto emerge dall`analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero a febbraio 2018.

"Dopo che le esportazioni Made in Italy in Usa nel 2017 avevano raggiunto il record storico di 40,5 miliardi grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all`anno precedente, si verifica - sottolinea la Coldiretti - una decisa frenata con l`avvio delle tensioni commerciali sui dazi. Le esportazioni - precisa la Coldiretti - sono rimaste ferme a febbraio dopo essere calate dell`1,4% a gennaio rispetto allo scorso anno ma a calare sono anche le importazioni In Italia con gli arrivi dagli Usa che sono scesi dell'1,7% nel primo bimestre".

"Le tensioni nel commercio mettono a rischio - continua la Coldiretti - anche i circa 4 miliardi di export agroalimentare Made in Italy con le esportazioni di cibo e bevande che sono aumentare del 6% nel 2017. Gli Usa - conclude la Coldiretti - si collocano al terzo posto tra i principali italian food buyer dopo Germania e Francia, ma prima della Gran Bretagna. Il vino - conclude la Coldiretti - risulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi, davanti a olio, formaggi e pasta".