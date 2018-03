Carfagna: no al partito unico, Fi rafforzi la sua identità

Roma, 26 mar. - "In troppi si stanno prodigando nell'abusato esercizio di celebrare i funerali di Forza Italia senza che ci sia una salma. È una logica a cui siamo purtroppo abituati da anni, ma il nostro partito è vivo, vegeto e forte." Così Mara Carfagna, deputato di Forza Italia in un'intervista a Il Mattino.

"Qualche fibrillazione - prosegue - è fisiologica perché viviamo una fase politica di assestamento, ma non credo che la Lega abbia voglia di imporsi procedendo per strappi, né mi sembra stia cercando di farlo. Credo che Fi non solo non debba fondersi, ma debba recuperare e rendere più chiare le sue proposte rilanciando la propria identità di partito a vocazione nazionale".

Per quanto riguarda l'elezione dei presidenti delle camere, osserva Carfagna, "Berlusconi ha giocato un ruolo tutt'altro che subalterno privilegiando l'unità del centrodestra e soprattutto non scaricando sulle istituzioni le normali fibrillazioni che in queste fasi vivono i partiti. È stata una prova di responsabilità. Siamo riusciti a far eleggere presidente del Senato una donna di alto profilo che rappresenta la storia di Forza Italia, si tratta della prima donna in quel ruolo nella storia. Tra l'altro su Casellati abbiamo avuto la capacità di far convergere i voti dei 5 Stelle. Non vedo assi privilegiati per quanto riguarda la formazione del governo. Salvini ha riconosciuto che il ruolo di premier spetterà ad un esponente del centrodestra e Di Maio ha detto di essere disponibile a parlare con tutti e dovrà necessariamente confrontarsi con il nostro partito che ha più di 150 parlamentari, una storia e un'identità".

Ufficio stampa Mara Carfagna Carlotta Sabatino 3384651502