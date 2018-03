Inps: 31 marzo ultimo giorno per domanda disoccupazione agricola

Roma, 26 mar. - Scade sabato 31 marzo l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola all'Inps.

Per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario che il lavoratore agricolo presenti la domanda online all'Inps entro il 31 marzo.

Il termine è perentorio, e viene posticipato solo se coincide con una domenica o con un giorno festivo. Quest'anno il 31 marzo cade di sabato, giorno considerato non festivo e quindi utile per la presentazione delle domande. Non sono previste, pertanto, ulteriori proroghe e non saranno ritenute valide le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate in data successiva al 31 marzo 2018.

Si ricorda che le domande possono essere trasmesse all'Inps mediante i servizi telematici accessibili, attraverso il portale dell'Inps, direttamente dal cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure tramite gli enti di patronato, o tramite il Contact Center multicanale(chiamando da rete fissa il numero 803164 oppure il numero 06 164164 da rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore).