Dazi, dopo le minacce Cina mostra un ramoscello di olivo agli Usa

Roma, 26 mar. - Dopo aver brandito il bastone ora la Cina passa alla carota nella guerra fredda commerciale con gli Usa. Secondo il Financial Times Pechino vuole accelerare e perfezionare già il mese prossimo una serie di riforme che apriranno maggiormente la sua economia, in particolare la possibilità per le imprese straniere di ottenere il controllo di società cinesi. Parallelamente la Cina sarebbe pronta ad acquistare un maggior quantitativo di chip made in Usa, a discapito di quelli che importa da Taiwan e Corea del Sud.

Questo dopo che la settimana scorsa la Cina aveva minacciato rappresaglie contro i nuovi dazi su acciaio e alluminio decisi dall'amministrazione Trump. Pechino, sulla falsariga di quanto fatto dall'Ue, ha elaborato una lista di beni e prodotti importati dagli Usa che potrebbero a loro essere colpiti da dazi pari al 25%, che spaziano dalla carne di maiale al vino.

Sempre la scorsa settimana l'Ue ha di fatto trovato una tregua con Washington su questa partita con la sospensione dei dazi da parte degli Usa.