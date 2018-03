La Russa: per unità è stato decisivo ruolo di Giorgia Meloni

Roma, 26 mar. - "Il ruolo di mediatore di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni in particolare, è stato decisivo per l'unità del centrodestra. In quelle ore così difficili, quando tutti davano per spacciato il centrodestra, lei non solo non si è arresa ma si è spesa con tutte le forze, riuscendoci, per far tornare tutti nell'alveo del confronto. Ritengo inoltre, che se il centrodestra in quella occasione non fosse rimasto unito, non solo il centrodestra ma nemmeno Salvini, avrebbe avuto più titolo per rivendicare la leadership o comunque l'incarico per formare il governo". Così Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia intervenendo a Radio Anch'io.