Anav: dopo parere Ue estendere sconto accise a Ncc Autobus

Roma, 26 mar. - Soddisfazione di Giuseppe Vinella, presidente di Anav, l'Associazione nazionale per l'autotrasporto viaggiatori, per la risposta a un`interrogazione da parte del commissario europeo Pierre Moscovici, che, a nome della Commissione Europea, ha confermato l`illegittima esclusione delle imprese di noleggio autobus con conducente dallo sconto accise sul gasolio.

"Moscovici ha formalmente e pubblicamente chiarito che non vi possono essere discriminazioni nell`applicazione dell`accisa ridotta sul `gasolio commerciale` come definito dalla direttiva europea 2003/96/CE, in tal modo confermando pienamente la tesi di ANAV circa l`illegittima esclusione dal beneficio dell`intero settore del noleggio autobus con conducente. Confidiamo - sottolinea Vinella - in un rapido adeguamento, anche per i periodi pregressi, della normativa nazionale al quadro comunitario di riferimento".

"Il proposito di contattare le autorità italiane e la riserva di valutare azioni adeguate per assicurare la corretta attuazione della disciplina UE lasciano intendere che la Commissione Europea ha piena consapevolezza della violazione commessa. Il nostro auspicio - prosegue Vinella - è che non vi siano ulteriori e, a questo punto, inescusabili indugi da parte dell`amministrazione finanziaria italiana nell`ammettere all`agevolazione anche gli operatori del noleggio autobus".