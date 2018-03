Francia, esulta per morte gendarme: arrestato politico di sinistra

Parigi, 26 mar. - Stéphane Poussier, ex candidato per il partito della sinistra radicale, La France insoumise, è stato arrestato per apologia del terrorismo. Lo si apprende da fonti della polizia e della procura di Lisieux, nel Calvados (Normandia, nord della Francia).

L'ex candidato alle legislative è stato prelevato dalla polizia nella sua abitazione di Dives-sur-Mer per aver pubblicato dei tweet in cui prendeva le parti dei terroristi e si felicitava della morte del tenente colonnello Arnaud Beltrame.

Il partito La France Insoumise ha immediatamente preso le distanze e il leader Jean-Luc Mélenchon ha annunciato ieri sera che "lunedì la France Insoumise vuole sporgere denuncia per apologia del terrorismo contro Stéphane Poussier". Il politico rischia fino a 7 anni di carcere e di 100.000 euro di multa. (fonte afp)