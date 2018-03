Bbc lancia piano per insegnare ai bambini a ricoscere le fake news

Roma, 26 mar. - La Bbc lancia un piano per insegnare ai bambini a riconoscere le fake news. I dettagli del programma, che riguarderà sino a 1.000 scuole del Regno Unito, sarà delineato nel piano editoriale della British Broadcasting Corporation mercoledì prossimo. Ma si sa già che coinvolgerà anche giornalisti noti, che andranno nelle scuole a parlare ai ragazzini che si affacciano all'adolescenza e hanno crescenti difficoltà - secondo l'autorithy per le comunicazioni Ofcom - a dividere i fatti dalle invenzioni e dalle false notizie che circolano sui social media. Ofcom ha lanciato di recente l'allarme: il problema di riconoscimento delle fake news riguarda quasi uno studente su due nella fascia tra i 12 e i 15 anni.

"La Bbc può fare e farà di più per la Gran Bretagna in un momento importante per il Paese. Il nostro obiettivo sarà di mobilitare il pubblico e affrontare le fake news e la diffusione di fatti falsi", ha commentato una fonte della tv pubblica britannica.