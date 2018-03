Brunetta: io al Misto? Chiacchiere da cortile

Roma, 26 mar. - "Io al Misto? Io sono di Forza Italia. Queste sono chiacchiere da cortile". Così Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un colloquio con il Corriere della Sera.

"Berlusconi mi ha chiamato sabato sera attorno alle 23. Come sempre è stato molto gentile e affettuoso. Abbiamo fatto il punto personale e politico sulla situazione e come di consueto ci siamo ritrovati d`accordo su tutto. E soprattutto dovremmo vederci tra oggi e domani per parlare di futuro", aggiunge Brunetta. "Da mesi avevo manifestato non solo a Berlusconi ma a tutto il gruppo dirigente del mio partito di lasciare la presidenza del gruppo parlamentare alla Camera. È un mestiere bellissimo ma altrettanto faticoso, logorante e pericoloso. E lo dico con un po` di civetteria per le trappole che ti ritrovi fra i piedi tutti giorni", sottolinea. "Qui c`è in gioco l`esistenza del centrodestra, c`è in gioco l`esistenza di Forza Italia e del futuro del Paese - conclude -. E ci preoccupiamo se Brunetta rimane in carica per un mese in più o in meno? Non è una cosa seria".