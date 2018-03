Brunetta:chiediamo a Salvini stesso rispetto avuto da noi nel '94

Roma, 26 mar. - "Per senso di responsabilità, Berlusconi ha accettato il doloroso compromesso che ha portato alla straordinaria elezione di Elisabetta Casellati. Se non l`avesse fatto, il centrodestra sarebbe finito alla prima vera prova dopo le elezioni. Adesso occorrerà superare altri stress test". Così Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un colloquio con il Corriere della Sera.

"Salvini ha l`appoggio di tutti noi nella formazione del governo solo se tutto questo avverrà in un quadro di regole condivise - aggiunge -. Se Forza Italia venisse compressa, svilita, assorbita dal partner maggiore non è che poi, come direbbe Totò, la somma fa il totale. Ho simpatia e apprezzamento per Matteo, come ne ho per Giorgia, che considero la mia sorella minore".

"Ma devo dire una cosa. La leadership di una coalizione si conquista negli anni, con la storia, con la condivisione, con il rispetto. E con i voti, tanti voti. Come ha fatto Silvio Berlusconi dal 1994 - conclude -. Ecco, noi vorremmo lo stesso rispetto che il nostro presidente ha avuto nei confronti della storia della Lega e dei suoi leader".