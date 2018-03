Governo, Siri (Lega): su flat tax non saremo ideologici

Roma, 26 mar. - La flat tax non è un provvedimento "ideologico". Così Armando Siri, neosenatore della Lega, ideologo della flat tax, intervistato su 'La Strampa'.

"La flat tax - dice Siri - non è un provvedimento ideologico: è il migliore possibile per risolvere la questione della pressione fiscale e della semplificazione" e il 15% "non è un`aliquota a cui ci siamo affezionati per bandiera, ma quella giusta per dare ristoro tributario al maggior numero possibile di contribuenti".

Quanto al reddito di cittadinanza, contenuto nel programma del Movimento cinque Stelle, Siri afferma: "se si tratta di pensare a un provvedimento per indirizzare le persone al lavoro, discutiamone: noi abbiamo proposto il Ral, il reddito di avviamento al lavoro. Se si tratta di assistenzialismo no: l`assistenza è giusta e va rafforzata ma per chi non è in grado di potersi mettere sul mercato del lavoro, come anziani o disabili".