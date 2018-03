Salvini: troppi ministeri a Roma, Infrastrutture a Napoli o Bari

Roma, 26 mar. - "Molti cittadini romani mi chiedono: portate via un po' di ministri, qui c'è troppo caos. Per esempio il ministero delle Infrastrutture potrebbe andare a Napoli o a Bari". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un passaggio della sua intervista al Messaggero.

Salvini osserva che "quello che non era maturo vent'anni fa adesso lo è" e "se i territori contano di più - e penso al processo di autonomia avviato in Lombardia e in Veneto e che dovrà essere esteso a tutte le regioni che lo vorranno - anche lo status della Capitale deve cambiare", "la centralità della Capitale italiana, in un paese federale, è ancora più importante".