Egitto, urne aperte per il primo giorno delle presidenziali

Il Cairo, 26 mar. - Urne aperte in Egitto per il primo giorno delle elezioni presidenziali che dovrebbero confermare Abdel Fattah al Sisi alla guida del Paese per altri quattro anni.

Sono circa 60 milioni gli elettori chiamati alle urne da oggi a mercoledì prossimo per scegliere tra il presidente uscente e l'unico sfidante, Moussa Mostafa Moussa, un politico poco conosciuto e noto sostenitore di al Sisi.

L'unica incertezza sul voto riguarda l'affluenza: nel 2014 l'affluenza si fermò al 37% nel voto in due giornate, tanto che le autorità dovettero aggiungere una terza giornata per raggiungere il 47,5%.

Il presidente Sisi è stato tra i primi oggi a votare, in una scuola del quartiere Heliopolis del Cairo, stando alle immagini trasmesse dalla televisione.