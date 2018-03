Ue-Turchia, oggi a Varna vertice Erdogan con Tusk e Juncker

Varna, 26 mar. - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà oggi a Varna, sul Mar Nero, i vertici delle istituzioni europee, il presidente dell'Unione Donald Tusk e quello della Commissione Jean-Claude Juncker. Nell'agenda dei colloqui diverse questioni spinose: in primis la richiesta di adesione di Ankara all'Ue, ma anche la repressione seguita al fallito colpo di stato in Turchia del luglio 2016 e la richiesta turca per una liberalizzazione dei visti. Il clima già teso fra i due blocchi si è ulteriormente deteriorato a seguito della recente disputa sulle perforazioni esplorative al largo di Cipro.

Il premier bulgaro Boyko Borisov, il cui Paese ha la presidenza del Consiglio europeo, ha detto di aspettarsi un "incontro molto difficile".

Juncker ha detto di guardare "con sentimenti contrastanti al vertice, perché le differenze di vedute tra l'Ue e la Turchia sono molte". Ma ha aggiunto di voler cercare "un dibattito franco e aperto con il Presidente Erdogan". (fonte afp)