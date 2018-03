Frizzi,Boschi: lo ricordo col sorriso, da lui impegno per giovani

Roma, 26 mar. - "Colpita e addolorata per la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Poco piu' di un anno fa eravamo insieme in Calabria, a San Luca, con tanti ragazzi e ragazze, magistrati, calciatori e molte personalita' dello spettacolo in prima linea contro la 'ndrangheta per la partita di inaugurazione di un nuovo campo sportivo finanziato dal Dipartimento Pari Opportunita'. Un progetto per i giovani contro la criminalita' organizzata. Oggi lo ricordiamo cosi': con il sorriso di quel giorno". E' quanto scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi. "E con affetto e gratitudine per il suo impegno in battaglie importanti per la comunita', soprattutto per i giovani. Grazie Fabrizio", conclude.