Usa, la pornostar Stormy Daniels: fui minacciata dal clan Trump

New York, 26 mar. - In un'attesa intervista rilasciata ieri sera alla televisione americana Cbs, la pornostar Stormy Daniels ha affermato di essere stata minacciata da qualcuno vicino a Donald Trump affinché non rivelasse la sua relazione sessuale (del luglio 2006) con colui che poi è diventato il presidente americano.

Donald Trump, sposato con Melania dal 2005, ha smentito categoricamente di aver mai avuto una relazione sessuale con l'attrice.

Stormy Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, ha rivelato durante la nota trasmissione "60 Minutes" che l'incidente risalirebbe al 2011, vale a dire quattro anni dopo la fine della presunta relazione, durata circa un anno, tra l'attrice e l'allora imprenditore edile. Un uomo l'avrebbe avvicinata in un parcheggio di Las Vegas, dove lei si trovava con la figlia di pochi mesi. "Devi lasciare Trump tranquillo. Dimentica quella storia", le avrebbe detto lo sconosciuto per poi rivolgere lo sguardo alla bambina: "E' davvero una bella bambina (...) sarebbe un peccato che succedesse qualcosa a sua madre".

La minaccia si riferiva a un'intervista rilasciata da Stephanie Clifford alla rivista "In Touch", in cui la donna svelava di aver avuto una relazione sessuale con Trump, un'intervista mai pubblicata. Ieri sera Stormy Daniels ha spiegato di non aver mai denunciato le minacce alla polizia "per paura" e di non sapere chi fosse l'uomo. Durante la trasmissione il suo avvocato, Michael Avenatti, ha nuovamente lasciato intendere che l'attrice sarebbe in possesso di prove della sua relazione con Trump.

E' la prima volta che l'attrice porno si esprime pubblicamente, dopo le rivelazioni del Wall Streeet Journal a gennaio. Il quotidiano finanziario scriveva che uno dei più fedeli avvocati del presidente, Michael Cohen, aveva versato 130.000 dollari all'attrice per comprare il suo silenzio pochi giorni prima delle elezini presidenziali del novembre 2016. (con fonte afp)