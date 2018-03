Yemen, oltre 5.000 bambini uccisi o feriti in tre anni di guerra -3

Roma, 26 mar. - Nel loro appello, i bambini chiedono alla comunità internazionale di mettere in pratica cinque azioni precise: "Impegnarsi a mettere fine alla guerra e a proteggere i diritti dei bambini; monitorare e indagare sulle gravi violazioni nei confronti dei minori; garantire l`accesso all`educazione; rifornire i centri sanitari e gli ospedali con medicinali e attrezzature adeguate; assicurare un posto sicuro in cui vivere e supporto emozionale ai bambini che hanno perso tutto".

"Negli ultimi tre anni, i bambini yemeniti sono stati bombardati e costretti alla fame, nella totale impunità per gli autori di simili violenze. Migliaia di persone sono morte nelle loro case o negli ospedali mentre aspettavano invano medicine o aiuti salvavita e altre decine di migliaia di persone potrebbero morire quest'anno se non verranno intraprese azioni urgenti per porre fine alla violenza", ha dichiarato Tamer Kirolos, Direttore di Save the Children in Yemen.

"I bambini che una volta sentivano di avere un futuro, hanno visto le loro città e i loro sogni ridursi in macerie. La metà di tutti gli ospedali è stata danneggiata o distrutta, centinaia di scuole sono state attaccate o rase al suolo e 4 milioni di bambini sono sull'orlo della carestia - ha aggiunto - la cosa più triste è che tutta questa sofferenza è stata completamente provocata dall'uomo. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la volontà politica di tutte le parti in conflitto per porre fine allo spargimento di sangue e per rimuovere completamente il blocco in modo che gli aiuti umanitari e le forniture commerciali possano entrare nel Paese. Se così non sarà, il quarto anno di guerra in Yemen potrebbe rivelarsi il più mortale di sempre".