Berlusconi: Salvini premier. governo Lega-M5s sarebbe assurdo

Roma, 26 mar. - Matteo Salvini "ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo governo". Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera. "Non ho mai avuto motivo per non fidarmi (di Salvini, ndr) - aggiunge -. Mi ha sempre detto lealmente quello che intendeva fare. Quando non l'ho condiviso ne abbiamo discusso e abbiamo trovato insieme la soluzione migliore".

Salvini e Di Maio posson governare da soli? "Sarebbe un ircocervo - sottolinea Berlusconi - l'animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità perchè in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perchè Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinquestelle? Non credo che l'elettorato di centrodestra lo perdonerebbe".

"Il partito unico non è nei nostri progetti e neppure che io sappia in quelli di Salvini, Matteo è un leader pragmatico e intelligente: sa benissimo che il centrodestra non vince senza una forte componente moderata", conclude.