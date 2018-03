Berlino, 25 mar. - "L'udienza non avrà altro obiettivo che verificare l'identità della persona arrestata", si legge in un comunicato diffuso dalla procura tedesca di Schleszig. "Il tribunale regionale dello Schleswig-Holstein a Schleswig dovrà quindi decidere se il signor Puigdemont dovrà rimanere in carcere in vista della consegna" alla Spagna, ha aggiunto la procura.