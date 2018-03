Da domani egiziani al voto: scontata la riconferma di al Sisi -3

Roma, 25 mar. - Quindi l'unico vero dubbio sul voto riguarda l'affluenza: il timore che la legittimazione del presidente possa essere intaccata da una bassa affluenza, tanto che Sisi ha fatto un appello a recarsi alle urne.

Nel 2014 l'affluenza si fermò al 37% nel voto in due giornate, tanto che le autorità dovettero aggiungere una terza giornata per raggiungere il 47,5%. Quest'anno è improbabile, nonostante i tre giorni di voto, che si raggiunga anche il 37 per cento, ha spiegato al Sayed. "Il risultato è scontato e questo non incoraggia gli egiziani ad andare a votare", ha spiegato l'analista.