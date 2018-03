Gasparri: bilancio coalizione positivo e Berlusconi protagonista

Roma, 25 mar. - "A volte, quando si commentano i fatti, si dimentica quanto si era detto, scritto e ipotizzato solo pochi giorni prima. Si era detto che la Lega avrebbe fatto un accordo con i 5Stelle escludendo Forza Italia dall`elezione dei Presidenti di Camera e Senato, ma ciò non è avvenuto. Si era detto che la Lega avrebbe rotto, al primo passaggio, la coalizione di centrodestra, ma non è accaduto. Si era detto che grillini e Pd avrebbero fatto un accordo per imporre propri nomi e così non è stato. Quando si fa un bilancio di una vicenda importante bisognerebbe ricordarsi delle infauste e false previsioni fatte. Il bilancio, allo stato, è che la coalizione di centrodestra ha tenuto ottimamente alla sua prima prova. Silvio Berlusconi non solo non è stato escluso, ma ha potuto indicare un`esponente storica, solida, riconoscibile di FI e del berlusconismo alla guida di Palazzo Madama. Elisabetta Casellati è una persona dal percorso coerente e chiaramente riconoscibile nella sua nitida identità politica e culturale. Pertanto, bisogna registrare questi dati positivi alla luce degli annunci, delle previsioni fosche e delle cose fuori dalla realtà che erano state date per certe solo pochi giorni prima. Berlusconi e FI sono al centro della scena politica in un momento complesso in cui nessuno schieramento ha i numeri per determinare, in maniera solitaria, i destini del Parlamento e del governo. Il resto si vedrà, partendo dalla coesione e dal programma del centrodestra". Lo dichiara il senatore di Fi Maurizio Gasparri.