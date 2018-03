Barcellona, 25 mar. - Migliaia di persone sono scese in piazza a Barcellona dopo l'arresto in Germania dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont.

Arrestato questa mattina nei pressi del confine con la Danimarca, Puigdemont è stato poi trasferito in una prigione a Neumuenster, nello Stato Schleswig-Holstein. Le autorità tedesche hanno ora 60 giorni per decidere se estradarlo in Spagna, che ha spiccato un mandato di arresto europeo per "ribellione".