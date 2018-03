Pastorino (LeU): Rilanciamo nostra proposta, taglio a stipendi e vitalizi

Roma, 25 mar. - "Ben venga l'impegno sui costi della politica annunciato dal Movimento 5 Stelle, a patto che non sia un'operazione propagandistica. Per questo presenterò tutte le proposte di legge presentate nella scorsa legislatura - insieme a Pippo Civati e agli altri colleghi di Possibile - a partire dai tagli alle spese di Palazzo. Sugli stipendi dei parlamentari, il testo prevede di commisurare l'indennità a quella dei professori ordinari delle università che abbiano maturato la seconda progressione retributiva. Per i vitalizi, previsti prima della riforma del 2012, serve l'introduzione di un contributo di solidarietà: così si possono scongiurare ricorsi". Lo dichiara il deputato di Liberi e Uguali, Luca Pastorino, esponente di Possibile.

"Sul tema dei costi della politica - aggiunge Pastorino - bisogna inoltre intervenire sui rimborsi, chiedendo chiarezza sulla rendicontazione, affidando alle Camere i fondi per la retribuzione di collaboratori e consulenti. Insomma, su questo aspetto c'è la massima disponibilità al confronto e all'individuazione di soluzioni serie e rigorose".