Verini: sulle presidenze occasione persa dal Pd

Roma, 25 mar. - "Mentre insieme ai deputati del mio gruppo applaudivo il discorso del nuovo Presidente della Camera (per naturale rispetto istituzionale e perché vi ho trovato diversi contenuti condivisibili) provavo amarezza. Per l'occasione perduta dal Pd di svolgere un ruolo di forza politica di minoranza, ma non minoritaria. A parole avevamo giustamente detto: siamo disponibili a discutere su figure di garanzia. Si sta parlando di vertici istituzionali e non di strapuntini di sottogoverno. Giusto. A quel punto, invece di stare a guardare i mercanteggiamenti da prima Repubblica dei 'vincitori', il Pd avrebbe dovuto - come qualcuno tra noi aveva proposto - declinare quella esigenza che era stata auspicata. In un solo modo: lanciando autonomamente la candidatura di figure autorevoli, indipendenti, di indiscutibile spessore istituzionale". Lo afferma il deputato del Pd Walter Verini, storicamente vicino a Walter Veltroni, sull'Huffington Post.

"Questo, in primo luogo - prosegue - per il vertice del Senato, seconda carica dello Stato. Nelle file del gruppo Pd al Senato si sarebbe certamente potuto indicare profili adeguati. Ma in quell'assemblea un nome sarebbe stato appropriato: quello di Emma Bonino. Nessuno avrebbe potuto accusare il Pd di manovre di basso profilo o di parte. Tutti conoscono lo spessore di Bonino. Il suo lungo percorso istituzionale. Le sue esperienze di governo e nelle istituzioni europee. La sua indipendenza. E una candidatura di quel tipo avrebbe posto i cosiddetti vincitori davanti a un bivio: continuare i mercanteggiamenti o misurarsi all'altezza. Ciò avrebbe posto seri problemi di riflessione a tutti. E innanzitutto, ma non solo, ai 5 Stelle, chiamati a decidere se sostenere una figura come Emma Bonino o acconciarsi ad accordarsi con Salvini e Berlusconi, come infine è avvenuto".

"In questo quadro - ragiona Verini - se uno scenario come quello da me auspicato fosse andato in porto, per il vertice della Camera l'elezione di una figura espressa o dai 5 Stelle o dal Centro-destra avrebbe forse potuto avere ben altro percorso e ben altra condivisione. Dico tutto questo, naturalmente, tenendo svincolata la partita dei vertici istituzionali da quella che riguarderà la ricerca di una maggioranza di governo, questione del tutto distinta e da mantenere tale. Nelle mani salde (e di garanzia per tutti) del Presidente della Repubblica".

"Certo - ipotizza - forse una 'sfida' di quel tipo sarebbe caduta nel vuoto. Ma un risultato ci sarebbe stato: far toccare con mano al Paese che c'è chi, pur colpito e ferito dal voto del 4 marzo si sforza di ragionare senza rancori, senza miopi atteggiamenti da 'tanto peggio tanto meglio', senza manovrismi correntizi. Con un po' di visione e un po' di coraggio. Senza essere subalterni a nessuno dei 'vincitori', ma senza nemmeno essere, pur in una condizione di minoranza, minoritari. Fino all'irrilevanza".