Usa, niente visto a ex presidente somalo per travel ban di Trump

Roma, 25 mar. - Gli Stati Uniti hanno negato il visto all'ex presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, invitato a tenere un intervento all'Università di Harvard. E' quanto riportano i media somali, citando il comunicato degli organizzatori dell'evento. La Somalia è uno dei sei Paesi a maggioranza musulmana colpiti dal travel ban imposto dal presidente Donald Trump.

"Ci dispiace dover rendere noto che ad Hassan Sheikh Mohamud è stato negato il visto dal consolato Usa in Somalia per effetto dell'ordine esecutivo 13769 Proteggere la nazione dall'ingresso di terroristi stranieri negli Stati Uniti. La Somalia è uno dei sei paesi musulmani colpiti dal travel ban", ha detto nella nota Kate McCarthy, direttore del World Affairs Council of Maine.

L'evento a cui avrebbe dovuto partecipare l'ex capo di Stato era intitolato "Somalia al bivio: Opportunità e sfide dopo la guerra civile".