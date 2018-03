Martina: farò proposta unitaria su capigruppo Pd, non dividiamoci

Roma, 25 mar. - "Siamo attraversati da tensioni, da ragionamenti diversi, li si ascolta, li si legge ma il lavoro unitario per me sta producendo passi in avanti utili: ieri noi abbiamo deciso di candidare nostri candidati alle presidenze e lo abbiano fatto in maniera unitaria, abbiamo dato un segnale di compattezza che andava dato. Nei prossimi giorni dovremo scegliere i capigruppo: mi sento la responsabilità anche in questi passaggi di una proposta unitaria che chieda al mio partito di non dividersi". Lo ha detto il reggente del Pd, Maurizio Martina, a 'In 1/2 ora in più' su Raitre.

"Bisogna scegliere le persone giuste, fare uno sforzo di unità: a un certo punto andrà fatta una proposta chiedendo ai gruppi di capire che è importante un passaggio unitario", ha aggiunto.