Catalogna, appelli a protestare a Barcellona dopo arresto Puigdemont

Roma, 25 mar. - Gli indipendentisti hanno lanciato appelli a scendere in piazza oggi a Barcellona, alle 16:00, dopo l'arresto in Germania dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont.

Puigdemont è stato arrestato due giorni dopo che il giudice della Corte suprema spagnola Pablo Llarena ha confermato i capi di accusa per "ribellione" contro 13 indipendenti catalani, tra cui l'ex presidente, spiccando mandati di arresto europei e internazionali contro sei leader indipendentisti fuggiti all'estero. Il giudice ha accusato in particolare Puigdemont di aver organizzato il referendum di autodeterminazione del 1 ottobre scorso malgrado il divieto di Madrid e "il grave rischio di incidenti violenti". Venerdì sera manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la decisione del giudice e ci sono stati scontri con la polizia che hanno fatto 37 feriti.

Puigdemont è stato arrestato in Germania nei pressi del confine con la Danimarca, mentre stava rientrando in Belgio, dove vive dall'ottobre scorso, dopo un soggiorno in Finlandia.