Martina: onere e onore governo spetta a chi ha vinto

Roma, 25 mar. - "Non interpreterò mai il ruolo del Pd secondo la logica dell'Aventino, non è nella nostra cultura ma in questa fase oneri e onori delle scelte spettano a quelli che hanno vinto il 4 marzo e noi dobbiamo anche avere l'umiltà di dire che non siamo più il centro del mondo". Lo ha detto il reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite a 'In 1/2 ora in più' su Raitre. "Ascolteremo Mattarella ma non posso anticipare scenari che non so, ho la responsabilità di un intero partito, non voglio strattonare gli indirizzi del presidente della Repubblica", ha aggiunto.

Centrodestra e M5s, ha proseguito Martina, "ora siano coerenti con quello che hanno fatto e quindi spieghino al paese che cosa intendono fare, come intendono governarlo. Noi non ci sottraiamo a un confronto di merito, se c'è la sfida al cambiamento è giusto che la si interpreti, noi abbiamo perso male, dobbiamo ripartire ma sfidiamo sul terreno del cambiamento Lega e 5 stelle".

A Mattarella, alle consultazioni, diremo che "l'onere e l'onore della prova di governo spetta a chi ha vinto, dicano come intendono governare il paese. Noi non staremo solo a guardare, faremo un lavoro di proposta e di rilancio ma siamo minoranza, dobbiamo fare un lavoro anche fuori dalle istituzioni, un lavoro di ripartenza nei territori. Non spetta a noi indicare una via, certamente siamo rispettosi di quello che Mattarella eventualemnte dirà, il suo lavoro è fondamentale, partirà dopo Pasqua ma l'onere e l'onore di indicare una prospettiva al paese, uscendo dalla propaganda, spetta a chi ha vinto".

"E' un atto di responsabilità - ha sottolineato Martina - dire chiaramente che abbiamo perso. Non si può chiedere al Pd di fare mille parti in commedia: se il tema è l'interesse generale del paese noi ci saremo sempre ma indicare una prospettiva tocca a chi ha vinto. Certo che se loro non saranno in grado di garantire al paese una prospettiva, noi dovremo lavorare e sodo e ovviamente mettere a disposizione la nostra forza per il paese".