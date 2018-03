Polizia tedesca informata da intelligence spagnola su Puigdemont

Roma, 25 mar. - Sono stati i servizi di intelligence spagnoli a informare la polizia tedesca dell'ingresso nel Paese dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont, arrestato questa mattina poco dopo aver superato il confine tra Danimarca e Germania. E' quanto scrive il giornale tedesco Focus, secondo cui l'intelligence spagnola stava seguendo gli spostamenti di Puigdemont dalla sua partenza dalla Finlandia.

Secondo El Pais, le autorità spagnole avrebbero preso in considerazione anche un arresto in Danimarca, ma hanno poi preferito aspettare che entrasse in Germania, a fronte di una più forte collaborazione giudiziaria tra Madrid e Berlino.

Il governo spagnolo ha già ricevuto dalla Germania la conferma ufficiale dell'arresto di Puigdemont, avvenuto nello Stato Schleswig-Holstein.