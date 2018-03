Brunetta: rapporto privilegiato tra Lega e M5s non reggerebbe

Roma, 25 mar. - "Il centrodestra è plurale. Nessuna Opa in corso, non può essere. Nessun rapporto privilegiato tra Lega e Movimento cinquestelle perché non reggerebbe né dal punto di vista interno né dal punto di vista internazionale". Lo dice Renato Brunetta, Fi, al Gr1.

Quanto alle parole di Paolo Romani che si è sfogato dicendo "Berlusconi non ha fatto il leader, non è stato protagonista. Ha ottenuto meno del minimo sindacale", Brunetta osserva: "Io mi chiamo Brunetta e non mi chiamo Romani. Penso che il presidente Berlusconi abbia avuto l`ennesimo senso di responsabilità non volendo rompere il centrodestra alla prima prova difficile. Abbiamo eletto al Senato una nostra parlamentare straordinaria come Elisabetta Alberti Casellati quindi questa non la considero una sconfitta. Io continuo a dire che il centrodestra ha leadership plurali. O queste leadership riescono a fare sintesi e allora il centrodestra è forte, se non riescono a fare sintesi il centrodestra non esiste più. Esiste solo Salvini ma Salvini ha solo il 17%, e cioè è totalmente subalterno al Movimento cinquestelle.