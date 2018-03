Giorgetti: per l'economia Lega guarda a Usa, per i valori alla Russia

Roma, 25 mar. - "Per l`economia la Lega guarda a Washington, per i valori alla Russia. Putin affascina e ha una grande chiarezza di idee su certi temi". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti durante il faccia a faccia di Giovanni Minoli in onda alle 14 su la7.

Il deputato della Lega racconta l'incontro tra Salvini e l'ambasciatore Usa in Italia: "Sicuramente c`era un grande interesse sull`atteggiamento della Lega nei confronti dell`Europa e nei rapporti con gli Stati Uniti e la Russia. Abbiamo detto ok e ci siamo confrontati sul tema delle sanzioni alla Russia su cui siamo oggettivamente in disaccordo. Non siamo totalmente d`accordo. Vanno sicuramente ridiscusse perché quello che è sortito dall`incontro con gli amici americani e che ci spiegheranno il motivo per cui pensano che vanno portati avanti. Noi verificheremo se sono efficaci per produrre risultati".

Quindi Giorgetti parla di Umberto Bossi: "Da lui ho imparato che la politica è una partita a scacchi bisogna calcolare fino alla 30 mossa. In politica 'Le parole contano poco. La parola data conta molto nel lungo termine'. E` un maestro politico e un esempio". Dopo di lui "la politica stava cambiando e la gente a cui noi parlavamo cambiava faccia e aspetto, quindi a noi serviva qualcuno che non parlasse il 'dialetto' ma sapesse usare i nuovi mezzi di comunicazione e il nuovo modo di comunicare. E Salvini è un campione in questo. C`è una continuità di un movimento politico che sa seguire la società e mettersi al servizio della comunità per cui è nata".

"Una qualità di Salvini? La genuina sfrontatezza. Difetto? E` un pò permaloso ogni tanto". I poteri forti cosa pensano della Lega? "Sono molto incuriositi di capire. Siamo animali di razza non facilmente addomesticabili".