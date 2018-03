Giorgetti (Lega): io ministro del Tesoro? No, grazie

Roma, 25 mar. - "Io ministro al Tesoro? No, grazie. Più che Tesoro c'è del debito. Il tesoro c'era una volta adesso è ministro del debito". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti durante il faccia a faccia di Giovanni Minoli in onda alle 14 su la7.

"Se non facciamo uno shock fiscale - ha proseguito - non andiamo da nessuna parte. Serve una politica di incentivo fiscale al lavoro, alla produzione, è indispensabile". Quanto alla riforma Fornero, il deputato della Lega ha spiegato: "E` servita per placare i mercati ma ha creato un`ingiustizia sociale, in qualche caso eccessivamente pronunciata. Nella fase storica c`era questo tipo di impostazione, il sistema pensionistico italiano è il più rigido sotto l`aspetto finanziario d`Europa e del Mondo".

E sul reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia di M5s, ha osservato: "Questo benedetto reddito di cittadinanza se è una misura universalistica per sostituire la pensione o una reversibilità, non ha assolutamente senso, se è un qualche cosa che orienti o incentivi la ricerca del lavoro, allora è qualcosa che può essere valutato".