Catalogna, polizia tedesca: "Arrestato Puigdemont"

Roma, 25 mar. - L'ex presidente catalano Carles Puigdemont "è stato arrestato oggi alle 11:19 dalla polizia stradale dello Schleswig-Holstein", in Germania. Lo ha detto un portavoce della polizia tedesca alla France presse.

L'arresto è stato eseguito dopo che Puigdemont aveva attraversato il confine con la Danimarca e si stava dirigendo ad Amburgo, per poi rientrare in Belgio, dove è in esilio dallo scorso ottobre. Contro il leader indipendentista catalano è stato spiccato un mandato di arresto europeo, su richiesta spagnola, nell'ambito dell'inchiesta per "ribellione, sedizione e appropriazione indebita".