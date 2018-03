Salvini: giustizia, sicurezza e lavoro le priorità del Paese

Roma, 25 mar. - "Non voglio che i miei figli siano costretti a scappare all'estero per avere un futuro. Giustizia, sicurezza e LAVORO: queste sono le nostre priorità per il Paese". Lo scrive Matteo Salvini, leader della Lega, pubblicando su twitter l'analisi della Cgia secondo cui 18 milioni di persone in Italia sono a rischio povertà.

Il numero uno del Carroccio commenta anche un articolo del Giornale dal titolo "In Emilia spesi 12 milioni di euro per l'accoglienza dei profughi": "Amici, manca poco e finalmente sarà PRIMA GLI ITALIANI!", scrive Salvini.