Catalogna, ex presidente Puigdemont fermato da polizia tedesca -2

Roma, 25 mar. - Gli agenti hanno fermato Puigdemont poco prima di mezzogiorno, quando aveva appena attraversato il confine tedesco dalla Danimarca, lungo una strada diretta ad Amburgo, da dove intendeva rientrare in Belgio. "Il presidente stava andando in Belgio per mettersi, come sempre, a disposizione della giustizia belga", ha scritto su Twitter il suo avvocato, aggiungendo che al momento l'ex presidente si trova in un commissariato di polizia.

Puigdemont stava rientrando dalla Finlandia dove si è recato nei giorni scorsi per tenere una conferenza all'Università di Helsinki.

Un giudice spagnolo a capo dell'inchiesta per "ribellione, sedizione e appropriazione indebita" ha spiccato due giorni fa mandati di arresto europei e internazionali contro sei leader indipendentisti catalani, tra cui Puigdemont.