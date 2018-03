Francia, Trèbes ricorda le vittime degli attacchi: "Basta violenza"

Trèbes (Francia), 25 mar. - "Basta violenza, basta, basta": la piccola città di Trèbes, nel Sud-Ovest della Francia, si è raccolta oggi per rendere omaggio alle quattro vittime degli attacchi messi a segno due giorni fa da Radouane Lakdim, 25enne che ha detto di agire come "soldato dello Stato islamico (Isis)".

"La gente del posto e tutta la nazione sono state segnate", ha detto poco prima della cerimonia il vescovo di Carcassonne e Narbonne, monsignor Alain Planet. "Una vita donata non può essere persa, trascende il male per riunirci", ha poi affermato durante l'omelia, alludendo al sacrificio del tenente colonnello Arnaud Beltrame, che ha dato la sua vita per salvare una donna presa in ostaggio da Lakdim nel supermercato di Trèbes.

La cerimonia, a cui hanno partecipato rappresentanti della comunità musulmana, è stata trasmessa da un altoparlante sulla piazzetta della chiesa, sorvegliata da gendarmi armati. Sulla facciata del municipio sono state deposte rose bianche con un messaggio scritto a mano "Basta violenza, basta, basta". (fonte Afp)