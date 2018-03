Biancofiore a Di Maio: si scrive Casellati, si legge Forza Italia

Roma, 25 mar. - "La fotografia odierna che emerge da alcuni organi di stampa, non combacia affatto con la realtà delle cose. In primis infatti, non ci può essere veto a Berlusconi e Forza Italia da parte di Di Maio e 5 stelle, quando lo stesso leader pentastellato ha affermato ieri giustamente 'si scrive Casellati, si legge Fico e viceversa'. Non può infatti sfuggirgli che per lo stesso principio, 'si scrive Casellati e si legge Berlusconi e Forza Italia'. E bene ha fatto Matteo Salvini nel respingere ogni ingiustificata lista di proscrizione che ne limiterebbe peraltro la premiership basata sul 37% della coalizione a fronte del 32% dei cinque stelle. In seconda battuta, mi sento di respingere ogni assalto a Forza Italia. Ci sono movimenti e partiti che andrebbero a Lourdes pur di avere un più che dignitoso 14%. Certo, non è la percentuale alla quale siamo abituati grazie alla leadership di Berlusconi, ma da quello dobbiamo ripartire e assicuro senza timore di smentita, che a parte qualche mal di pancia personale e qualche illegittimo egoismo, parlamentari, dirigenti, simpatizzanti e militanti, sono tutti accanto a Berlusconi nella voglia di rilancio di Forza Italia. Anzi, mai come in questo momento , sta emergendo con orgoglio una vera Squadra accanto ad un solo leader riconosciuto, amato e stimato: Silvio Berlusconi". Lo afferma Michaela Biancofiore, parlamentare FI e Coordinatore regionale FI del Trentino Alto Adige.