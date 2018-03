Gozi (Pd): governo M5s-Lega? Opportunità per alternativa progressista

Roma, 25 mar. - "Queste elezioni non sono state una forte scossa nel sistema politico italiano, ma un terremoto. Da una parte ci hanno consegnato il lepenismo targato Salvini e dall`altro il qualunquismo alla Di Maio. Di fronte a questo scenario servono nuovi attori e nuove proposte politiche. Dobbiamo essere radicalmente alternativi alle proposte irrealizzabili dei lepenisti e dei pentastellati. Non abbiamo alcuna intenzione di essere la loro stampella. Occorre ripartire da una opposizione senza sconti. Dobbiamo parlare a quella grande parte di italiani che non si è lasciata sedurre dalle sirene del protezionismo e del sovranismo. Mezzo Paese che crede nella proposta e non nella protesta. Mezzo Paese che crede in Ventotene e non in Visegrad. Di fronte ai populismi servono proposte chiare e nette, un`idea di Paese nitida. Solo così potremo recuperare i voti di chi ha scelto i 5stelle o di chi si è rifugiato nell`astensione. Dobbiamo costruire una grande proposta progressista, europeista, riformatrice. Di fronte a una socialdemocrazia classica che è sempre più in difficoltà e deve reinventarsi, il Pd deve trasformarsi, essere il protagonista di questo cambiamento, di un nuovo progressismo che vada oltre le linee di divisione politica tradizionali e si apra anche a nuove iniziative politiche come quella di En Marche! E ad altre nuove proposte europeiste. Un'eventuale governo 5stelle-Lega non è affatto l'inizio di un nuovo bipolarismo ma al contrario spalanca una finestra strepitosa ad un'alternativa riformatrice ed europeista politica che possiamo e dobbiamo costruire". Così il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi aprendo l`iniziativa promossa da Sinistra Liberale in programma oggi a Roma dal titolo "Democratici e liberali per un nuovo riformismo europeo nella stagione della contraddizione populista".

"In Italia come nel resto d`Europa soffia il vento del sovranismo. Nuovi movimenti politici come En Marche! in Francia e Ciudadanos in Spagna ma anche i Verdi europei e molti liberal-democratici condividono con noi obiettivi importanti per l`Europa e il progresso. I messaggi di En Marche! e Ciudadanos di sostegno alla nostra iniziativa vanno esattamente in questa direzione. Grazie di cuore a Christophe Castaner per aver detto `condivido la vostra lotta per l`Unione europea. Non dobbiamo cedere all`euroscetticismo. Dobbiamo unirci e agire, per ripensare una nuova Unione europea più vicina ai cittadini`. E grazie ad Albert Rivera per aver detto `Abbiamo bisogno più che mai di un'Italia forte e impegnata a combattere contro i movimenti che mettono a repentaglio il futuro del nostro progetto comune europeo`". Ha concluso il sottosegretario Gozi commentando i messaggi di sostegno da parte dei leader di En Marche! e Ciudadanos.