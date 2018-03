Israele bombarda una postazione di Hamas nella Striscia di Gaza -2

Gerusalemme, 25 mar. - Il raid aereo è stato lanciato dopo un 'incursione palestinese in territorio israeliano. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, quattro palestinesi, "con bottiglie piene di materiale infiammabile" sono riusciti a superare la barriera di sicurezza della Striscia di Gaza, nei pressi del kibbutz di Kissoufim.

Una portavoce dell'esercito israeliano ha detto alla France presse che i quattro palestinesi hanno cercato di dare fuoco alle attrezzature pesanti utilizzate per i lavori alla barriera della frontiera. Le attrezzature sono state danneggiate ma non hanno preso fuoco e gli aggressori sono fuggiti verso Gaza. Non ci sono state vittime.