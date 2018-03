Venezuela, addio al musicista Jose Antonio Abreu: creò "El Sistema"

Caracas, 25 mar. - Jose Antonio Abreu, fondatore di "El Sistema", programma di educazione musicale che ha cambiato la vita di migliaia di bambini, è morto ieri a Caracas all'età di 78 anni. Lo hanno annunciato le autorità.

"Un grande venezuelano ci ha lasciato, grazie Maestro Jose Antonio Abreu per la tua meravigliosa eredità per i bambini e i giovani del Venezuela", ha scritto su Twitter il ministro dell'Istruzione, Elias Jaua.

Conosciuto come "El Maestro", Abreu fondò nel 1975 il Sistema di orchestre per bambini e giovani, noto come "El Sistema", per diffondere la musica tra i bambini dei quartieri poveri. Un progetto governativo, replicato in oltre 50 paesi, che oggi coinvolge più di 900.000 bambini e adolescenti e 10.000 insegnanti in oltre 1.500 orchestre in tutto il Venezuela. (Segue)